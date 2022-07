ARCHIV - Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild FOTO: Carsten Rehder up-down up-down Marlow Wohnmobil im Wert von 70.000 Euro entwendet: Gefunden Von dpa | 17.07.2022, 20:00 Uhr

Ein 70.000 Euro teures Wohnmobil ist im Kreis Vorpommern-Rügen gestohlen und etwa einen halben Tag später rund 30 Kilometer weiter südlich wiedergefunden worden. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, wurde das 7,40 lange weiße Campingfahrzeug von einer Anwohnerin neben ihrem Haus in Marlow entdeckt. Kriminalisten konnten an dem aufgebrochenen Fahrzeug Spuren sichern. Das Wohnmobil hatte der Eigentümer in Ribnitz-Damgarten geparkt und zuletzt am Donnerstagabend gesehen.