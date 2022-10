Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Schwerin Wohnwagen abgebrannt: Verdacht der Brandstiftung Von dpa | 24.10.2022, 09:02 Uhr

In einem Wohngebiet im Südosten von Schwerin ist ein Wohnwagen in Brand geraten. Der Campingwagen auf einem Parkplatz im Stadtgebiet Mueßer Holz sei in der Nacht zu Montag komplett ausgebrannt, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Menschen wurden nicht verletzt, ein Übergreifen auf weitere Fahrzeuge konnte verhindert werden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Ein Anrufer habe das Feuer kurz nach Mitternacht gemeldet. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.