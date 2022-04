ARCHIV - Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Büttner Ludwigslust-Parchim Wolf auf Autobahn 24 nach Berlin angefahren und getötet Von dpa | 22.04.2022, 16:49 Uhr

Auf der Autobahn 24 Berlin-Hamburg ist ein Wolf angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, ereignete sich der Wildunfall am späten Donnerstagabend in Höhe der Ortschaft Wöbbelin (Ludwigslust-Parchim). Der 33-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Der Fahrer war in Richtung Berlin unterwegs und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, als das Tier auf die Autobahn sprang.