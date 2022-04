Christian Kracht FOTO: Sebastian Gollnow Literatur Wolfgang-Koeppen-Preis 2022 für Christian Kracht Von dpa | 20.04.2022, 14:35 Uhr

Der Wolfgang-Koeppen-Literaturpreis der Stadt Greifswald geht 2022 an den Schriftsteller Christian Kracht. Der mit 5000 Euro dotierte Preis soll dem aus der Schweiz stammenden Autor am 23. Juni in Greifswald überreicht werden, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte. Der 1966 geborene Kracht war vom letzten Preisträger Marcus Braun vorgeschlagen worden.