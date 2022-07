ARCHIV - Die Sonne kommt hinter Regenwolken hervor. Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild FOTO: Annette Riedl up-down up-down Deutscher Wetterdienst Wolkige Aussichten und Regen in Mecklenburg-Vorpommern Von dpa | 06.07.2022, 08:02 Uhr

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern erwartet in den kommenden Tagen teilweise Regen. Die Temperaturen am Mittwoch erreichen Höchstwerte von 18 bis 21 Grad und an der See wird es windig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der Nacht kann es aus Westen zu Regen und Gewitter kommen. Auch am Donnerstag soll es immer wieder zuziehen und regnen, teilweise mit kurzen Gewittern. Gegen Abend nehmen die Schauer ab. Die Temperaturen erreichen am Donnerstag 19 bis 22 Grad.