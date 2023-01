Homeoffice Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Arbeitsmarkt Zahl der Erwerbstätigen in MV erreicht Vor-Corona-Niveau Von dpa | 24.01.2023, 14:51 Uhr

Die Beschäftigung in Mecklenburg-Vorpommern hat nach den Jobverlusten während der Pandemie wieder leicht zugelegt und das Vor-Corona-Niveau erreicht. Wie das Statistische Amt des Landes am Dienstag mitteilte, waren 2022 im Nordosten 762.300 Menschen erwerbstätig und damit ebensoviele wie 2019, dem Jahr mit dem bisherigen Höchststand an Erwerbstätigen mit Arbeitsort Mecklenburg-Vorpommern.