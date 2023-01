Ein Jäger steht während einer Treibjagd mit seinem Gewehr schussbereit am Waldrand. Foto: Felix Kästle/dpa up-down up-down Immer mehr Jagdscheine in MV Zahl der Jäger hat stark zugenommen Von Iris Leithold/dpa Christine Cornelius/dpa | 20.01.2023, 06:58 Uhr

Raus in die Natur und mit dem selbst erlegten Sonntagsbraten zurück: Die Jagd wird in Deutschland und Mecklenburg-Vorpommern immer beliebter. Binnen zwei Jahren wuchs die Zahl der Jäger in MV um fast acht Prozent.