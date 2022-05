ARCHIV - Ein Lehrer steht im Unterricht an der Tafel. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild FOTO: Marijan Murat Bildung Zahl ukrainischer Schüler in MV weiter gestiegen Von dpa | 31.05.2022, 11:35 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommerns Schulen werden immer mehr Kinder und Jugendliche unterrichtet, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind. Aktuell seien es 2720, mehr als 2400 erhielten eine spezielle Deutsch-Förderung, teilte das Bildungsministerium in Schwerin am Dienstag mit. Vor einem Monat waren es rund 2000 gewesen.