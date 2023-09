Maja Rudolf sitzt am Ende der langen Familientafel und zeigt auf die MRT-Bilder vom Hals ihres Vaters. Heute hat sie Urlaub. Aber um 16 Uhr muss sie schlafen gehen, erklärt die 22-jährige, denn für ihre Ausbildung zur Konditorin steht sie schon um Mitternacht wieder auf. Sie bittet um finanzielle Hilfe für ihre Familie. Nach der Halswirbel-OP des Vaters falle der Hauptversorger der zehnköpfigen Familie aus.

Vater während OP kurzzeitig klinisch tot

Ihr Vater sei LKW-Fahrer. Normalerweise ist er von Sonntagnacht bis Samstagfrüh unterwegs, erklärt Rudolf. Als ihm schon vor fünf Jahren die Ärzte zu einer Bandscheiben-OP rieten, habe dieser aus Angst noch abgelehnt. „Jetzt nach fünf Jahren, da ging es nicht mehr mit den Schmerzen und da hat er sich dann doch operieren lassen“, sagt die Tochter.

Bei der Entlassung aus dem Krankenhaus Ende August, habe ihm die Ärztin gesagt, dass er während der OP zwischenzeitlich klinisch tot war. Die Rastowerin erzählt: „Sie hat ihm nicht gesagt, wie lange er tot war, nur, dass er gestorben ist, aber die Ärzte konnten ihn Gott sei Dank wiederholen.“

Kinder zwischen 13 und 26 Jahren alt

Zur Familie gehören acht Kinder: Die jüngste Schwester von Maja Rudolf ist 13 Jahre alt, der älteste Bruder ist 26 Jahre. Laut Rudolf arbeiten ihre zwei großen Brüder als LKW-Mechatroniker. Bis auf eine Schwester, die zum 1. September ihre Ausbildung begonnen habe, gehe der Rest der Kinder noch zur Schule.

Die gesamte Familie wohnt in der Gemeinde Rastow unter einem Dach. Zu dem Haus gehören fünf Schlafzimmer. „Wir schlafen zu zweit in den Zimmern, anders geht’s nicht“, so die angehende Konditorin.

Frank Rudolf kann nach einer Halswirbel-OP seinem Beruf als LKW-Fahrer für unbestimmte Zeit nicht nachgehen. Foto: Maja Rudolf

Maja Rudolfs Schicht startet um 2.45 Uhr

Zu ihrer Schweriner Ausbildungsstätte fahre Rudolf ab Rastow mit dem Zug. Bis zum Bahnhof gehe es mit dem Fahrrad. Daher stehe sie bereits um Mitternacht auf. Um einen Führerschein zu machen, dazu habe das Geld bisher noch nicht gereicht.

„Ich hab gesagt, es muss nicht sein, dass mich irgendwer fährt“, erklärt die junge Frau. Neben dem Vater, haben nur die Mutter und die zwei älteren Brüder bereits einen Führerschein. Und so warte sie nach der Ankunft in Schwerin Süd im Zughäuschen und gehe von dort zum Schichtbeginn um 2.45 Uhr zum Betrieb.

Wann der Vater wieder arbeiten gehen kann, ist unklar

Bereits im April sei der Vater das erste Mal in diesem Jahr ins Krankenhaus gekommen – mit Verdacht auf Schlaganfall. Das MRT-Bild habe aber gezeigt, dass die Bandscheiben das Problem sind. Nun, nach der OP, sei unklar, wann er wieder arbeiten kann. „Er ist jetzt über 60 und er hat sein ganzes Leben gearbeitet und jetzt sagen zu müssen, er muss sich zurückhalten, ist verdammt schwer für ihn”, sagt Rudolf.

Als Nächstes gehe es für ihn in die Reha, von der nicht absehbar sei, wie lange diese dauere. Eine Ärztin habe gesagt, sie glaube nicht, dass er in diesem Jahr noch arbeiten gehen kann.

Wohngeld gebe es frühestens in drei Monaten

Rudolf vermutet, dass es viele Vorurteile gegen ihre Familie gibt: „Da heißt es, wir benehmen uns nicht, es ist unaufgeräumt, wir leben von Sozialgeld. Aber das tun wir nicht. Wir machen Ausbildungen, gehen zur Schule.“

„Bisher haben wir wirklich alles hinbekommen“, beteuert die 22-jährige, aber diesmal sei es anders. Die Familie benötige das Geld, um Wasser, Strom, Autoversicherung und vor allem die Miete zu bezahlen. Rudolf erklärt, dass es frühestens in drei Monaten Mietzuschüsse von der Wohngeldstelle gebe.

So kann der Familie geholfen werden

Zusätzlich finanziell belastet habe die Familie eine Reparatur am Auto. Die Stoßdämpfer seien kaputt gewesen. „Die Reparatur mussten wir machen, dass es für den Papa weicher ist“, erklärt die Tochter.

Die Familie kann über die Plattform Gofundme unterstützt werden. Dort hat Maja Rudolf eine Kampagne erstellt: gofundme.com.