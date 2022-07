Zeitdokumente und Briefe aus den Jahren 1966/1967 liegen auf einem Tisch. Foto: Jens Büttner/dpa FOTO: Jens Büttner up-down up-down Vergoldete Kugeln Zeitkapseln der St. Nikolai-Kirche geöffnet Von dpa | 06.07.2022, 17:31 Uhr

Im Rahmen der Renovierungsarbeiten an der St. Nikolai-Kirche in Wismar haben die Zeitkapseln in der Turmbekrönung ihr Geheimnis gelüftet. Diese waren in den kupfernen, ehemals vergoldeten Kugeln auf der Turmspitze verborgen und enthielten unter anderem eine Urkunde mit Informationen über die letzte Renovierung des Kirchturms nach dem Zweiten Weltkrieg, wie die Hansestadt am Mittwoch in Wismar mitteilte.