Bevölkerung Zensus 2022: In MV fehlt noch ein Fünftel der Interviewer Von dpa | 10.06.2022, 12:14 Uhr

Für Deutschlands größte statistische Erhebung, den bereits seit Mitte Mai laufenden Zensus 2022, fehlt in Mecklenburg-Vorpommern noch immer ein Fünftel der benötigten Befrager. Für die Interviews in gut 74.000 Haushalten des Landes würden 2000 ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte bis August benötigt, teilte das Statistische Amt des Landes am Freitag in Schwerin mit. Man habe aber erst 1600. Sie seien bereits seit dem 15. Mai für die Befragungen unterwegs.