Ermittlungen 23-Jährige in Greifswald attackiert? Zeugen gesucht Von dpa | 28.07.2023, 21:19 Uhr

Ein Jugendlicher soll in Greifswald eine 23-Jährige attackiert haben. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr er im Bereich des Einkaufszentrums „Elisenpark“ mit dem Fahrrad an ihr vorbei und schlug mit einem Gegenstand gegen den Kopf der jungen Frau, wie die Polizei mitteilte. Die 23-Jährige erlitt am Freitagnachmittag eine Platzwunde und wurde per Rettungswagen ins Uniklinikum gebracht. Der Angreifer soll mit einem weiteren Mann unterwegs gewesen sein. Die Polizei sucht noch Zeugen. Insbesondere der Unbekannte, der in Begleitung des Tatverdächtigen gewesen sein soll, werde gebeten, sich zu melden. Es wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.