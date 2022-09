Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Zeugen stoppen betrunkene Fahrerin auf Insel Usedom Von dpa | 19.09.2022, 07:43 Uhr

Auf der Insel Usedom haben zwei Autofahrer in filmreifer Manier eine betrunkene Fahrzeugführerin gestoppt. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, ereignete sich der Vorfall am Sonntagabend zwischen Bansin und Ückeritz auf der Bundesstraße 111, der Hauptverkehrsverbindung der Insel. Zeugen war aufgefallen, dass der Wagen der 52-jährigen Frau mehrfach abrupt die Geschwindigkeit änderte, Schlangenlinien auch auf der Gegenfahrbahn hinlegte und Bordsteine überfuhr. Andere Fahrzeuge mussten ausweichen.