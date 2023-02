Sorgentelefon Foto: picture alliance / ZB/Archivbild up-down up-down Schulen Zeugnissorgen-Telefon bis 10. Februar Von dpa | 01.02.2023, 14:40 Uhr

Vor den Halbjahresnoten in diesem Freitag an Mecklenburg-Vorpommerns Schulen hat das Bildungsministerium wieder sein Zeugnissorgen-Telefon freigeschaltet. Bis zum 10. Februar könnten sich Schüler und Eltern unter der Nummer 0385/588 7987 professionelle Beratung von Schulpsychologen holen, teilte das Bildungsministerium am Mittwoch mit. Auch am Samstag, den 4. Februar, sei das Telefon von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr besetzt.