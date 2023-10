Bundesweite Aktion Zoll-Kontrollen bei Kurierdiensten und Paketzustellern Von dpa | 10.10.2023, 15:56 Uhr | Update vor 42 Min. Zoll Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild up-down up-down

Das Hauptzollamt Stralsund hat im Rahmen einer bundesweiten Aktion gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung in der Kurier-, Express- und Paketbranche über 300 Beschäftigte befragt und acht Unternehmen überprüft. In 18 Fällen habe sich dabei der Verdacht auf Mindestlohnverstöße und in drei Fällen der Verdacht auf Vorenthaltung von Sozialversicherungsbeiträgen ergeben, teilte die Behörde am Dienstag mit.