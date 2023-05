Erdmännchengruppe im Rostocker Zoo Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Biodiversität Zoos und Tierparks laden zu Sonderveranstaltungen ein Von dpa | 17.05.2023, 15:44 Uhr

Anlässlich des „Internationalen Tags der Biodiversität“ bieten die Zoos und Tierparks in Mecklenburg-Vorpommern am Montag ein Sonderprogramm an. „Wir zeigen eine Vielfalt an Fauna und Flora vor allem aus einem Grund: Um unsere Besucher für den Reichtum in der Natur zu begeistern und sie zu inspirieren, sich für den Schutz von Umwelt und Natur einzusetzen“, sagte Mirko Daus, Leiter des Tierparks Wolgast am Mittwoch.