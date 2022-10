Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Zu spät gebremst: Drei Verletzte bei Unfall Von dpa | 10.10.2022, 16:12 Uhr

Bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen sind am Montag in Neubrandenburg drei Menschen verletzt worden. Ein 20-Jähriger fuhr mit seinem Wagen in einer Kolonne auf der Bundesstraße 104 auf das vor ihm fahrende Auto auf, wie eine Polizeisprecherin sagte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der gerammte Wagen auf ein drittes, davor haltendes Auto geschoben. In den vorderen Autos wurden drei Menschen verletzt, davon zwei schwer. Hubschrauber brachten sie in eine Klinik.