Sechsjähriger getötet

Der am Dienstag verhaftete Tatverdächtige im Fall des getöteten sechsjährigen Joel aus Pragsdorf bei Neubrandenburg ist noch am Tattag in den Fokus der Ermittler geraten. Am Abend habe es vage Aussagen im Dorf gegeben, dass der 14-Jährige unwahre Angaben im Zusammenhang mit dem Verschwinden des Sechsjährigen gemacht habe, teilte die Polizei bei einer Pressekonferenz mit. Zudem sei er den Erkenntnissen zufolge der Letzte gewesen, der zu Joel Kontakt hatte.