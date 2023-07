Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Justiz Zu Unrecht hinter Gittern: 643.000 Euro Entschädigungen Von dpa | 05.07.2023, 07:17 Uhr

An diesem Freitag könnte es in München einen spektakulären Freispruch geben - im Wiederaufnahmeverfahren um den sogenannten Badewannen-Mord. Der Tod einer alten Dame in ihrer Badewanne war möglicherweise gar kein Mord, sondern ein Unfall. Die Staatsanwaltschaft hat für Manfred Genditzki, der seit rund 13 Jahren im Gefängnis sitzt, Freispruch gefordert. Die Staatskasse sei verpflichtet, Genditzki zu entschädigen.