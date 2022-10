Rettungswagen Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/d up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Zug erfasst Fußgänger: Mann bei Unfall tödlich verletzt Von dpa | 10.10.2022, 14:40 Uhr

In Neubrandenburg ist ein Fußgänger von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Vormittag an einem unbeschrankten Bahnübergang im Stadtgebiet Reitbahnsee, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Betroffen sei die Bahnstrecke von Neubrandenburg Richtung Stralsund. Weitere Einzelheiten und die näheren Umstände seien noch nicht geklärt. Bisher spreche aber Vieles für einen Unfall.