Malente Zug im Bahnhof mit unbekanntem Gegenstand beschossen Von dpa | 27.01.2023, 14:33 Uhr

Auf der Bahnstrecke von Lübeck nach Kiel haben Unbekannte am Bahnhof Malente (Kreis Ostholstein) einen Regionalzug mit einem unbekannten Gegenstand beschossen. Bei dem Vorfall am Mittwochabend wurde die Seitenscheibe des Zuges beschädigt, Personen wurden durch den Einschlag nicht verletzt, wie die Bundespolizei mitteilte. Die Splitter der beschossenen Scheibe verteilten sich im Zug bis in die gegenüberliegenden Sitzgruppen. Der Regionalzug war zu drei Vierteln mit Reisenden gefüllt. Die Bundespolizei ermittelt.