Naturschutz Zukunftskommission zur Krise der Ostseefischerei tagt Von dpa | 09.11.2022, 12:51 Uhr

Angesichts der Krise der deutschen Ostseefischerei soll eine Kommission Konzepte zum Erhalt der bedrohten Branche erarbeiten. Die Leitbildkommission „Zukunft der deutschen Ostseefischerei“ habe am Vortag erstmals getagt, teilte das Bundesagrarministerium am Mittwoch mit. Es habe einen ersten Austausch dazu gegeben, wie eine nachhaltige Ostseefischerei in Deutschland in Zukunft aussehen könnte.