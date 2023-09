Ludwigslust Zuletzt weniger erlegte Tiere: Schwarzwild-Jagd mit Wirkung Von dpa | 22.09.2023, 17:10 Uhr | Update vor 17 Min. Wildschweine Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down

Im zurückliegenden Jagdjahr haben Jäger und Jägerinnen in Mecklenburg-Vorpommern weniger Tiere erlegt als im Jagdjahr davor. Zwischen 1. April 2022 und 31. März 2023 seien fast 125.000 Stück Wild mit einem Gesamtgewicht von rund 3700 Tonnen erlegt worden, sagte Forstminister Till Backhaus (SPD) am Freitag. Das seien gut 20 Prozent oder 23.000 Stück weniger als im Jagdjahr davor. Grund sei, dass es wegen der verstärkten Wildschwein-Jagd in den Jahren zuvor weniger Schwarzwild gebe.