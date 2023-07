Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Zusammenstoß auf Kreuzung bei Wolgast: Vier Verletzte Von dpa | 29.07.2023, 21:55 Uhr

Beim Zusammenstoß zweier Autos auf einer Kreuzung bei Wolgast sind am Samstag vier Menschen verletzt worden. Ein 22-Jähriger, der in Richtung Schalense unterwegs war, habe einen vorfahrtsberechtigten Wagen mit einem 73-Jährigen am Steuer übersehen, teilte die Polizei mit. Die Fahrzeuge prallten an der Kreuzung der B111 und der L26 zusammen.