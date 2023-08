Rostock Zusammenstoß mit Straßenbahn: Autofahrerin leicht verletzt Von dpa | 21.08.2023, 15:56 Uhr Gesundheitskiosk in Mecklenburg-Vorpommern Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down

Beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn ist eine Autofahrerin in Rostock leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei am frühen Montagnachmittag in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Demnach wollte die Frau mit ihrem Wagen abbiegen, als es zur Kollision kam. Zur genauen Ursache werde noch ermittelt. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Es kam den Angaben zufolge zu Verkehrsbehinderungen.