Unfall Zusammenstoß von Auto und Sattelzug: Zwei Schwerverletzte Von dpa | 21.04.2023, 18:11 Uhr

In Demmin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Auto und ein Sattelzug seien zusammengestoßen und das Auto anschließend in einen Straßengraben geschleudert worden, teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit. Der 84 Jahre alte Fahrer des Autos und ein Mitfahrer mussten von der Feuerwehr aus dem Auto befreit und schwer verletzt im Krankenhaus behandelt werden. Der 36 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Der 84-Jährige hatte nach Angaben der Polizei beim Abbiegen den herannahenden Sattelzug übersehen und dessen Vorfahrt missachtet.