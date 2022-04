ICE FOTO: Martin Schutt Verkehr Zusätzliche ICE- und IC-Verbindungen an die Ostsee-Küste Von dpa | 01.04.2022, 16:29 Uhr | Update vor 11 Min.

Die Bahn kündigt zusätzliche IC- und ICE-Züge von Berlin nach Warnemünde an. Vom 2. April bis 29. Oktober würden samstags zwei zusätzliche Zugpaare eingesetzt, teilte die Deutsche Bahn am Freitag mit. Ein ICE startet demnnach um 5.35 Uhr in Berlin Hauptbahnhof und erreicht nach Halten in Oranienburg, Neustrelitz und Waren/Müritz um 8.01 Uhr Warnemünde. Zurück gehe es um 19.56 Uhr, Berlin Hauptbahnhof werde um 22.24 Uhr erreicht.