Zuzug aus der Ukraine Zuwanderung in Neubrandenburg sorgt für steigende Einwohnerzahlen Von dpa | 02.01.2023, 12:09 Uhr

Ein starker Zuzug hat die Einwohnerzahl in Neubrandenburg 2022 deutlich steigen lassen. Wie eine Stadtsprecherin am Montag sagte, lebten zum Jahreswechsel 64.930 Menschen in der Vier-Tore-Stadt, etwa 900 mehr als vor einem Jahr.