Einkaufen immer teurer. FOTO: Frank Hoermann/Sven Simon (Fotomontage) Wirtschaft in der Krise Zwei Drittel der Firmen in MV heben Verbraucherpreise an Von Torsten Roth | 24.05.2022, 17:23 Uhr

Die Unternehmen in MV am Limit: Die Wirtschaft lehnt weitere Belastungen ab und fordert, die Einführung eines zusätzlichen Feiertages am Frauentag zu verschieben.