Mecklenburgische Seenplatte Zwei Jugendliche nach Angriff auf 17-Jährigen in Haft Von dpa | 25.06.2023, 19:38 Uhr

Zwei Tage nach dem Angriff auf einen 17-Jährigen in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt. Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Neubrandenburg sagte, wurden am Sonntag ein 17- und ein 18-Jähriger in Untersuchungshaft genommen. Gegen sie bestehe der Verdacht auf versuchten Totschlag.