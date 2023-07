Lotto Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild up-down up-down Glücksspiele Zwei Lotto-Großgewinne im Raum Rostock Von dpa | 31.07.2023, 15:50 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern dürfen sich zwei Menschen über Lotto-Großgewinne freuen. Wie die Lotto und Toto Verwaltungsgesellschaft am Montag mitteilte, haben beide jeweils rund 325.500 Euro gewonnen. Ein Gewinner stammt aus der Stadt Rostock, der andere aus dem Landkreis Rostock. Sie hatten an der Ziehung 6aus49 teilgenommen.