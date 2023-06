Feuerwehr Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Zwei Menschen sterben bei Feuer in Jarmen Von dpa | 24.06.2023, 11:34 Uhr

Beim Brand eines Wohnhauses in Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind am Samstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stand das Gebäude bereits vollständig in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer wurde gegen 3.20 Uhr bekannt, gegen 5.20 Uhr wurden die zwei Toten entdeckt. Ob es sich dabei um die Hauseigentümer, einen 60-Jährigen und seine 59 Jahre alte Ehefrau handelt, war noch unbekannt. Zur Brandursache konnte die Polizei am Samstag noch keine Angaben machen.