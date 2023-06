Braunbär Foto: Philipp Brandstädter/dpa/Symbolbild up-down up-down Tiere Zwei neue Braunbären im Bärenwald Stuer Von dpa | 19.06.2023, 08:57 Uhr

Der Bärenwald Stuer an der Mecklenburgischen Seenplatte hat Zuwachs bekommen. Nachdem die Tiere aus der Ukraine rund 1000 Kilometer im Auto zurückgelegt haben, sind sie am Wochenende in ihr neues Freigehege in Stuer gekommen, wie eine Sprecherin des Bärenwaldes am Montag sagte. In Stuer leben nun 13 Braunbären in artgerechten Wald-Gehegen.