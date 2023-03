Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Ludwigslust-Parchim Zwei Polizeibeamte bei Einsatz in Unterkunft leicht verletzt Von dpa | 06.03.2023, 11:59 Uhr

Zwei Polizeibeamte sind bei einem Einsatz in einer Flüchtlingsunterkunft in Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein 40-jähriger, alkoholisierter Mann hatte zuvor in der Unterkunft randaliert, hieß es. Gegenüber der 26-jährigen Polizeibeamtin und ihrem 24-jährigen Kollegen habe der Mann sich aggressiv und beleidigend verhalten, und sich den polizeilichen Aufforderungen und Maßnahmen widersetzt. Bei der anschließenden Festnahme musste er laut den Angaben zu Boden gebracht werden. Im Zuge der Festnahme wurden die Beamten leicht verletzt. Sie konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen. Der 40-Jährige kam in Polizeigewahrsam. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Beleidigung erstattet.