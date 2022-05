ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied Vorpommern-Greifswald Zwei Transporter im Wert von 75.000 Euro verschwunden Von dpa | 27.05.2022, 17:48 Uhr

Diebe haben auf der Ostsee-Insel Usedom innerhalb weniger Stunden zwei Transporter gestohlen. Die beiden Diebstähle ereigneten sich in der Nacht zu Freitag in Karlshagen und wenige Stunden vorher in Zinnowitz (Vorpommern-Greifswald), wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte.