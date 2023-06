Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Zwei Verletzte bei Unfall auf A11: Vollsperrung Von dpa | 23.06.2023, 19:17 Uhr

Zwei Männer aus Polen sind bei einem Unfall auf der A11 nahe Penkun (Landkreis Vorpommern-Greifswald) am Freitag verletzt worden, einer davon schwer. Der Beifahrer wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik nach Eberswalde (Brandenburg) geflogen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des Wagens sei lediglich leicht verletzt worden. Die Autobahn war nach dem Unfall am Freitagnachmittag eineinhalb Stunden in Richtung Stettin (Szczecin) voll gesperrt.