Nach einem Auffahrunfall ist die B106 bei Lübstorf am Mittwochnachmittag in beide Richtungen gesperrt worden. An dem Unfall seien nach ersten Erkenntnissen drei Autos beteiligt gewesen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Zwei Menschen seien verletzt worden. Dabei entstand am Mittwochnachmittag ein Schaden von rund 50 000 Euro, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße 106 nahe Lübstorf. Die wichtige Straßenverbindung zwischen Schwerin und Wismar war zur Bergung mehrere Stunden gesperrt. Weitere Einzelheiten, wie die Zahl der Insassen und der Unfallhergang seien noch unklar. Die Feuerwehr musste auch ausgelaufene Betriebsstoffe beseitigen.