Katastrophenschutz Zwei Wasserwerfer helfen in Berlin bei Kampf gegen Feuer Von dpa | 05.08.2022, 11:17 Uhr

Zwei Wasserwerfer aus Mecklenburg-Vorpommern sind seit Freitag bei der Bekämpfung des Feuers im Berliner Grunewald mit im Einsatz. Die Fahrzeuge seien am frühen Morgen mit jeweils fünf Besatzungsmitgliedern in Schwerin aufgebrochen, teilte das Innenministerium mit. Die Polizei in MV sei damit einer Bitte der Berliner Kollegen vom Donnerstagnachmittag um Unterstützung bei der Bekämpfung des Brandes nachgekommen.