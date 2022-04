Eine Kegelrobben vor der mecklenburgischen Küste. Die Ostseestiftung unterstützt mit 55.000 Euro ein Projekt für den Artenschutz in der Wismarer Bucht. FOTO: Jens Büttner/dpa Geld von der russischen Nord Stream AG Zwei weitere große Umweltstiftungen in MV unter Druck Von Thomas Volgmann | 26.04.2022, 06:00 Uhr

Nicht nur die landeseigene Klimastiftung mit Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) an der Spitze wurde vom russischen Gaslieferanten Nord Stream AG finanziert. Auch die Ostseestiftung mit Sitz in Greifswald und die Stiftung Baltic Sea Conservation Foundation (BaltCF) in Rostock bekamen ihr gesamtes Vermögen in Höhe von mehreren Millionen Euro von den Russen. Alle drei Umweltstiftungen stehen inzwischen unter Druck und mit ihnen wichtige Umweltprojekte.