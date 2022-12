165.785,96 Euro für den Wünschewagen in MV und 13.722,00 Euro für den Wünschewagen in Brandenburg: Ganz ehrlich, hätten Sie, als wir Ende November unsere diesjährige Spendenaktion starteten, an solch ein Zwischenergebnis zu Weihnachten geglaubt?

Das hätte ich nie und nimmer erwartet, nicht als End- und erst recht nicht als Zwischenergebnis. Schließlich müssen in diesem Jahr viele Familien selbst erst einmal schauen, wie sie über die Runden kommen. Dass so vieles so viel teurer geworden ist, merken wir an unseren explodierenden Betriebskosten – aber das merkt natürlich auch jeder Privathaushalt. Umso großherziger ist es, dass uns offenkundig auch Menschen, die selbst nicht viel haben, in diesem Jahr erneut von dem Wenigen noch etwas abgegeben haben.

Wie kommen Sie darauf? Wenn man zugrunde legt, dass sich in diesem Jahr bisher in Mecklenburg-Vorpommern 2274 Spender an unserer Aktion beteiligt, kommt man auf einen durchschnittlichen Spendenbetrag von knapp 73 Euro...

Ja, das ist der Durchschnittswert, aber es gibt nach wie vor viele Spenden von 5, 10 oder 20 Euro. Bei einer Reihe fällt mir auf, dass die Namen der Spender auch in den Vorjahren schon auf unseren Listen standen. Manchmal schaue ich dann nach – und ich finde sie dann eigentlich immer wieder. Es gibt auch nicht wenige Leser Ihrer Zeitung, die schon etwas überweisen, obwohl die Spendenaktion noch gar nicht begonnen hat. Ich nehme an, dass sie sich die Überweisungen aus den Vorjahren abgespeichert und sich eine Notiz im Kalender gemacht haben, dass sie auch Ende des nächsten Jahres wieder spenden wollen. Auffällig ist auch, dass immer mehr Arztpraxen unsere Arbeit unterstützen. Und: Wir haben inzwischen sogar Partnern, die uns das ganze Jahr über regelmäßig Geld überweisen, die Ludwigsluster Fleisch- und Wurstwaren GmbH zum Beispiel, oder die Firma BMP aus Parchim.

Mehr als 70 Frauen und Männer aus dem ganzen Land spenden dem Wünschewagen etwas mindestens ebenso Wertvolles wie Geld, sie begleiten in ihrer Freizeit Fahrten, auf denen letzte Wünsche wahr werden. Auffällig ist aber, dass es in diesem Jahr sehr viele neue Ehrenamtler gibt. Was ist passiert?

Es ist, denke ich, nur gesund, sich zurückzuziehen, wenn man nicht mehr kann. Denn machen wir uns nichts vor, so schön es ist, Wünschefahrten zu begleiten, so emotional anstrengend kann es auch sein. Viele nehmen sich dann einige Monate eine Auszeit, mancher kommt danach wieder, mancher allerdigs auch nicht. Aber das ist in Ordnung, selbst wenn es für uns mit einem höheren Schulungs- und Einweisungs-Aufwand verbunden ist. Letztlich sollen sich zwar in erster Linie unsere Fahrgäste wohlfühlen. Aber unsere Ehrenamtler sollen es letztlich auch.

Gibt es überhaupt noch jemanden, der von Anfang an, also seit Sommer 2017, dabei ist?

Ja, einige gibt es, Heike Studt oder Nicole Steinicke zum Beispiel. Sie dosieren aber ihre Einsätze, fahren nur noch zwei- oder dreimal im Jahr mit. Wer sich dagegen dauernd meldet und eine Fahrt nach der anderen macht, der verausgabt sich oft schon sehr schnell.

Wird es in diesem Jahr auch zu Weihnachten eine Fahrt geben?

Wie es aussieht nicht. Wir hatten eine unverbindliche Anfrage aus dem Rostocker Hospiz, ob wir auch zu den Feiertagen Wunschanmeldungen annehmen. Grundsätzlich tun wir das, aber nur innerhalb der Stadt oder in den Landkreis Rostock. Nach der Erklärung kam dann keine konkrete Anfrage mehr.

Warum diese Beschränkung auf Rostock und Umgebung?

Weil es Weihnachten doch schwerer als sonst ist, Ehrenamtler zu finden – und weil wir denen, die sich dann wirklich bereit finden, trotzdem so viel Zeit mit ihrer Familie wie möglich einräumen wollen. Dazu kommt, dass man sich Weihnachten ja nirgends reinsetzen kann, um Wartezeiten zu überbrücken. Wenn also jemand aus dem Rostocker Hospiz in Rostock oder im Umland gebracht werden wollte, würden wir je ein Team für den Hin- und den Rückweg einteilen. Das hat in einem früheren Jahr auch bei zwei parallel stattfindenden Fahrten geklappt.

Wenn die Wünschewagen-Projektleitung zu Weihnachten selbst einen Wunsch freihätte: Welcher wäre das?

Dass unser zweiter Wünschewagen so schnell wie möglich auf die Straße kommt: Noch immer fehlen nämlich Einzelteile bei der Ausstattung. Und wenn er dann rollt, dann wäre der Wunsch, dass wir 2023 auf möglichst noch mehr Fahrten kommen als die 104, mit denen wir voraussichtlich dieses Jahr abschließen.

Und wenn Sie sich privat etwas wünschen?

Ein ruhiges Fest mit der ganzen Familie und vor allem mit meinem Enkelchen.