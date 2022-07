Symbolbild FOTO: Michael Brockmöller up-down up-down Dambeck Zwölf Kälber kommen bei Feuer auf einem Hof um Von Frank Liebetanz | 26.07.2022, 06:36 Uhr

Ein Feuer in einem Getreidesilo hat am 25. Juli auf andere Silos und Ställe übergegriffen. Auf dem Hof in Dambeck starben dadurch zwölf Kälber.