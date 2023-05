Ein Teilnehmer in Kosaken Uniform nimmt bei einer Gedenkveranstaltung am Sowjetischen Ehrenmal in Dresden mit dem Schriftzug „Dieses Gebilde ist fragil“ teil. Anlass der temporären Kunstinstallation ist nicht nur Deutschlands Befreiung vom Nationalsozialismus, sondern auch die durch Russlands Angriff auf die Ukraine nötige historische Einordnung des Denkmals.

Foto: picture alliance/dpa/Robert Michael