Kommt ein Werbeverbot? Bundesernährungsminister Cem Özdemir (Grüne) lässt Lebensmittel für Kinder prüfen. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka up-down up-down Ernährung und Gesundheit Zu viel Zucker für Kinder: Wann hört die Lebensmittelindustrie endlich Özdemirs Weckruf? Meinung – Thomas Ludwig | 04.07.2023, 15:28 Uhr

Was sind die Versprechen der Lebensmittelhersteller wert, die in vielen Fertigprodukten enthaltenen Mengen an Zucker, Salz und Fett zu reduzieren? Nicht viel, wenn man einer Untersuchung glauben darf.