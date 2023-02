Gekommen, um zu bleiben: Immer wieder versuchen Menschen über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Foto: dpa/Angelos Tzortzinis up-down up-down Europäische Migrationspolitik Grenzen dicht? EU kommt um mehr Abschottung nicht herum Meinung – Thomas Ludwig | 09.02.2023, 13:49 Uhr

Immer mehr Länder in Europa sind auf Arbeitskräftezuwanderung angewiesen. Immer mehr geraten aber auch an ihre Grenzen, Einwanderer zu integrieren. Konsequenter Grenzschutz und eine gewisse Durchlässigkeit sollten einander also nicht ausschließen.