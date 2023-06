Wie soll das Asylsystem in Europa reformiert werden? Eine Lösung ist nicht in Sicht. Das freut vor allem die Schlepper. Der Streit sichert ihr Geschäftsmodell. Foto: dpa up-down up-down Reform kommt nicht voran Kinder in Asylzentren sperren? Warum ein Kompromiss im Asyl-Streit her muss Meinung – Dirk Fisser | 02.06.2023, 16:54 Uhr

Das Asylsystem in Europa soll reformiert werden. Nur wie? Asylzentren, Abschiebungen und die Verteilung von Flüchtlingen sind Reizworte in einer Diskussion in Dauerschleife. Davon profitieren allein Schlepperbanden.