Die Welt ist nicht schwarz-weiß. Wir Menschen lieben Party und Protest, wollen die Erde retten und trotzdem online shoppen. Dabei setzen wir den Planeten in Brand. Die Klimakrise ist DAS Thema unserer Zeit. Miriam Scharlibbe legt den Finger in die Wunde und schaut dorthin, wo es wehtut: in den Spiegel. Sie kritisiert Verschwendung und Verwerfungen des Kapitalismus, Gedankenlosigkeit und mangelnde Nachhaltigkeit – und hadert dabei ständig mit sich selbst.

Unsere Demokratie ist ein fragiles System. Seine größten Stärken sind gleichzeitig seine größten Schwächen. Zu so einer Volksherrschaft gehören unverkennbare Merkmale, wie Gewaltenteilung und Pressefreiheit sowie die Garantie der Grundrechte. Wenn das Volk seine Macht nutzt, um Kräfte zu stärken, die dann genau diese Wesensmerkmale der Demokratie bedrohen, ist das kaum zu ertragen.

Die Grünen als Projektionsfläche der Wut

Der Aufschwung der mindestens in Teilen rechtsextremen AfD lässt einen verzweifeln. Nicht nur, weil man sich fragt, wann es so vielen Menschen egal geworden ist, dass sie Politiker wählen, die Menschenrechte in Frage stellen, sondern auch und vor allem, weil wir alle miteinander sehenden Auges in diese Situation gerannt sind.

Der Klimawandel ist das Thema unserer Zeit, wir spüren seine Auswirkungen nicht mehr nur weit weg durch Meldungen in der Tagesschau, sondern ganz direkt in unserem deutschen Alltag. Die Grünen sind längst Regierungspartei und theoretisch sogar wählbar, wenn man kritisch zur aktuellen Asylpolitik steht. Nur werden sie eben von vielen nicht mehr gewählt. Zu ideologisch, zu weltfremd - die Partei des einst so beliebten Robert Habeck ist für viele Menschen zur Projektionsfläche ihrer Wut geworden.

Es braucht von Vernunft getriebene Korrektive

Aber anstatt darauf zu reagieren, konzentrieren sich die Grünen aufs Regieren - und verlieren dabei mal eben in den Ländern, in denen sie nicht an der Macht sind, die Oppositionsführerschaft. Das ist Mist - nicht die Opposition an sich, wie es die legendäre Formel von Franz Müntefering einst zu vermitteln suchte. Denn gerade in diesen Zeiten braucht es nicht nur stabile Regierungen, sondern auch von der Vernunft getriebene Korrektive.

Aber die Grünen haben sich so ins Regieren verliebt und achten höchstens noch darauf, dass die CDU im Kommunalen nicht zu eng mit den Rechten kuschelt, dass sie ihre eigene Verantwortung aus dem Blick verlieren. Dass eine Regierungsbeteiligung der AfD derzeit (noch) nicht denkbar ist, reicht nicht. Auch von Union und SPD sind die Wähler zu der radikalen Alternative gerannt. Es ist also eine Gemeinschaftsaufgabe spätestens bis zur nächsten Bundestagswahl den Trend zu stoppen und umzukehren - übrigens auch im Sinne des Klimaschutzes, dessen Notwendigkeit von Rechts noch immer vehement bestritten wird.