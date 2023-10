Die Welt ist nicht schwarz-weiß. Wir Menschen lieben Party und Protest, wollen die Erde retten und trotzdem online shoppen. Dabei setzen wir den Planeten in Brand. Die Klimakrise ist DAS Thema unserer Zeit. Miriam Scharlibbe legt den Finger in die Wunde und schaut dorthin, wo es wehtut: in den Spiegel. Sie kritisiert Verschwendung und Verwerfungen des Kapitalismus, Gedankenlosigkeit und mangelnde Nachhaltigkeit – und hadert dabei ständig mit sich selbst.



Die vergangenen Wochen waren nicht leicht für Robert Habeck und seine Grünen. Eigentlich die letzten Monate, wenn nicht gar das gesamte letzte Jahr. Beinahe könnte man vergessen, dass der Flensburger mal jede zweite Titelseite großer Zeitungen zierte und nicht wenige Fans von der dänischen Grenze bis nach Baden-Württemberg das „Vize-“ vor dem Kanzlertitel gerne streichen würden.

Erst vorletzte Woche mussten Bündnis- und Landesgrüne bei den Wahlen in Bayern und Hessen einige Verluste einstecken und wurden nicht zuletzt auch in dieser Kolumne dafür kritisiert, dass ihre polarisierende Klimapolitik der AfD Wähler zuführt.

Nun aber ist der Habeck-Zug wieder obenauf. Verantwortlich dafür ist ein gerade mal 4,40 Minuten langes Video, das der Bundeswirtschaftsminister veröffentlicht hat. Darin macht er etwas, das er - und das ist vollkommen ironiefrei gemeint - noch immer sehr gut kann: betroffen in die Kamera gucken und ehrliche Emotionen vermitteln. Habeck bekräftigt in der Videobotschaft die deutsche Solidarität mit Israel. Zu den aktuellen Ereignissen findet er auch sehr persönliche Worte. Dafür gibt es Lob – auch von der Opposition.

Solidarität mit Israel

In der Rede, die der Wirtschaftsminister auf der Website seines Ministeriums sowie auf Social Media veröffentlichte, lässt Habeck keinen Zweifel an der Solidarität Deutschlands mit dem israelischen Volk. „In Gedanken sind wir bei euch, und wir haben nicht vergessen“, versichert der Grünen-Politiker. Und er beschreibt, wie sehr auch ihn selbst die Nachrichten aus Israel bewegen. „Die Bilder und Videos der letzten Tage gehen mir nah“, erklärt Habeck. „Sie treffen ins Mark.“

Habeck selbst trifft damit in die Herzen vieler Menschen, die in diesen Tagen angsterfüllt den Krieg im Nahen Osten verfolgen. Weder ist es sein Thema - es geht nur am Rand um Wirtschaft und erst einmal gar nicht um Klima - noch ist es seine Zuständigkeit. So eine Botschaft hätten wir von Olaf Scholz erhofft. Aber dessen erste Ansprache nach dem Angriff der Hamas auf Israel ließ einen mit mehr Fragen zurück als man eingeschaltet hatte. Auch von einer Außenministerin Annalena Baerbock sind wir solche Videos gewohnt, bei Robert Habeck aber hatten wir fast vergessen, dass er das kann.

In einer Welt, in der alles immer unübersichtlicher wird und die Menschen nach Halt suchen, ist es aber vielleicht auch zweitrangig, wer zuständig ist, sondern wichtiger, wer aus dem Bauch heraus formuliert und die Herzen erreicht. Trost zu spenden, ist eine unterschätzte Aufgabe von Politikern. Und die Grünen waren schon immer besser, wenn sie nicht nur nach Machtoptionen gehandelt haben, sondern nach Überzeugungen.

Mal sehen, ob Habeck das auf andere Themen übertragen kann.