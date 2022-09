Traten im TV-Duell gegeneinander an: Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann, Spitzenkandidat der CDU (links), und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, Spitzenkandidat der SPD für die Landtagswahl am 9. Oktober. Foto: Ole Spata/dpa up-down up-down Landtagswahl Niedersachsen 2022 TV-Duell: Bernd Althusmann (CDU) liegt leicht vor Stephan Weil (SPD) Meinung – Lars Laue | 28.09.2022, 07:10 Uhr

Wenige Tage vor der Landtagswahl in Niedersachsen am 9. Oktober sind Stephan Weil (SPD) und Bernd Althusmann (CDU) im TV-Duell aufeinandergetroffen. Liegt die SPD in den Umfragen vorn, so verschaffte sich die CDU im direkten Schlagabtausch einen Vorteil.