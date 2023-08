Grenzkontrollen wie hier an der deutsch-österreichischen Grenze halten manche auch andernorts für notwendig als Mittel gegen illegale Migration. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Innenministerin gegen Ausweitung Migration: Grenzkontrollen wirken nur nach innen Meinung – Katharina Ritzer | 01.08.2023, 13:52 Uhr

Mehr Kontrollen an den europäischen Grenzen sollen gegen illegale Migration helfen. Tatsächlich würden sie aber in erster Linie die Debatte in Deutschland etwas befrieden.