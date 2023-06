Schwesig empfängt ukrainischen Botschafter Foto: Bernd Wüstneck up-down up-down Antrittsbesuch des ukrainischen Botschafters in Schwerin Tauwetter in MV-Ukraine-Beziehungen Meinung – Michael Seidel | 05.06.2023, 19:27 Uhr

Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine war die jahrelang ausdrücklich russlandfreundliche MV-Landesregierung ein „Paria“. Der damalige ukrainische Botschafter Andrij Melnyk arbeitete sich an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ab. Sein Nachfolger Oleksii Makeiev will offenbar neue Töne anschlagen, wie sein de facto Antrittsbesuch in Schwerin nahelegt.